Семак о жеребьевке ЛЧ: «Немного более удачно. В прошлый раз из 4-й корзины достался «Лейпциг», сейчас – «Брюгге»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

– Группа «Зенита» такая же ровная, как в прошлом сезоне? 

– Если учесть, что в прошлый раз из четвертой корзины нам достался «РБ Лейпциг», а сейчас «Брюгге», то с этой точки зрения жребий немного более удачный.

Что касается фаворита группы, то «Боруссия» по силе сопоставима с «Лейпцигом». Они примерно вровень идут в Бундеслиге на протяжении последних лет. И в прошлом году я сразу сказал, что «Лейпциг» – самый сильный клуб в нашей группе. К сожалению, больше всего очков он отобрал у нас.

«Лацио» можно сопоставить с «Лионом». «Брюгге» – тут чуть легче, но это тоже очень приличная команда. 

– Впервые вы руководили «Зенитом» как раз в матче с «Боруссией», которую в 2014 году обыграли в Дортмунде в Лиге чемпионов. По ходу жеребьевки возникла эта ассоциация? 

– Об этом не воспоминал. Что касается ассоциаций, то чемпионат Германии сейчас очень-очень приличный, – сказал тренер.

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