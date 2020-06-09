Черчесов призвал голосовать за поправки: «Дети – приоритет России. Это залог наших общих побед»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал принять участие в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституции РФ.

«Любой тренер в нашей стране понимает, как важно заниматься развитием детских талантов. Все дети одарены по-своему. И главное – вовремя заметить это.

Именно поэтому я поддерживаю внесение в Конституцию положения о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Поправка станет гарантией того, что в стране будут строить больше детских площадок, продолжат прививать детям любовь к физическому труду, открывать новые секции. И главное – помогать воспитывать человека, в этом залог наших будущих и общих побед.

Если вам, как и мне, это важно, то приходите на голосование 1 июля», – сказал Черчесов в ролике на Первом канале.

Голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля.