Черчесов о Дзюбе и Соболеве в матче с Венгрией: «Они впервые играли вместе. Мы приняли оправданное решение»

Теги Артем Дзюба Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций УЕФА Александр Соболев Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Венгрией (0:0) в Лиге наций прокомментировал решение выпустить в концовке игры второго форварда – Александра Соболева.

«Ход матча продиктовал нам это решение: мы владели преимуществом, было много фланговых проходов и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть возможность завершить атаку с двумя нападающими. С Турцией мы не могли выпустить двух форвардов, потому что мы не владели инициативой.

Артем [Дзюба] и Саша впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение», — сказал Черчесов.

Черчесов считает, что Россия не осложнила себе жизнь в Лиге наций – даже после нулей с Венгрией. Что, правда?

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