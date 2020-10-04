Черчесов о Дзюбе и Соболеве в матче с Венгрией: «Они впервые играли вместе. Мы приняли оправданное решение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей с Венгрией (0:0) в Лиге наций прокомментировал решение выпустить в концовке игры второго форварда – .

«Ход матча продиктовал нам это решение: мы владели преимуществом, было много фланговых проходов и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть возможность завершить атаку с двумя нападающими. С Турцией мы не могли выпустить двух форвардов, потому что мы не владели инициативой.

Артем [Дзюба] и Саша впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение», — сказал Черчесов.

Черчесов считает, что Россия не осложнила себе жизнь в Лиге наций – даже после нулей с Венгрией. Что, правда?