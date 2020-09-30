Черчесов о ничьих с Венгрией и Турцией: «Очки недобрали. Настраивались на две победы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после матча наций с Венгрией (0:0). В воскресенье россияне сыграли вничью с Турцией (1:1).

— Почему команда прессинговала не так высоко, как обычно?

— Мы планировали прессинговать, но не получалось. Венгры выходили из-под прессинга неплохо. Тем более они играли длинными передачами и старались отрезать наших игроков. Во втором тайме нам это стало лучше удаваться, а всю игру прессинговать тяжеловато. С любой командой.

Мы три матча проводили впервые за всю историю. И не только мы. К трем матчам присоединились еще и травмированные, и игроки, которые покинули сбор из-за подозрительных или положительных тестов. Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать отсутствие игроков.

Очки мы недобрали, естественно. Настраивались на две победы. К сожалению, не удалось, – сказал Черчесов.

Черчесов считает, что Россия не осложнила себе жизнь в Лиге наций – даже после нулей с Венгрией. Что, правда?