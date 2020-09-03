Юрист Прокопец: «Вина «Спартака» еще не доказана. Ограничатся предупреждением и штрафом»

Спортивный юрист высказался о возможном наказании «Спартака» за несоблюдение мер безопасности на матче с «Зенитом» (1:1).

«Запрет деятельности «Спартака» как футбольного клуба или стадиона происходит в исключительных случаях.

Есть практика подобных дел, и запрет на деятельность случается лишь тогда, когда не предпринимается вообще никаких мер безопасности. К примеру, в кафе нет антисептиков, масок, дезинфицирующих ламп.

Я считаю, что при условии вины «Спартака», которая еще не доказана, должны ограничиться предупреждением и штрафом. Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения может последовать наказание в виде закрытия стадиона.

Что касается суммы штрафа, максимум – это 500 тысяч рублей, а для физического лица – до 50 тысяч рублей.

Еще раз повторюсь, все это справедливо только при условии доказанной вины клуба, которой на данный момент нет», – сказал Прокопец.

Роспотребнадзор подозревает «Спартак» в занижении посещаемости на игре с «Зенитом» (1:1). В заявлении Роспотребнадзора указано, что «Спартак» не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах «Открытие Арены».

Сообщалось, что стадион Спартака» могут закрыть на срок до 90 дней. Также команде могут запретить тренировки и участие в соревнованиях.

«Спартак» может остаться без стадиона до конца 2020-го. Клуб подозревают в занижении посещаемости на игре с «Зенитом»

Роспотребнадзор против «Спартака»: выявили занижение посещаемости и подали в суд