Дворкович о деле «Спартака»: «Не уверен, что на других стадионах все было в порядке»

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал возбуждение Роспотребнадзором дела в отношении «Спартака».

«Не знаю, слишком ли суровое наказание для «Спартака» закрыть стадион на 90 суток или нет. Но важно, чтобы все соблюдали правила.

Я совсем не уверен, что на других стадионах все было в порядке. В любом случае правила надо соблюдать. Тем более в нынешней ситуации.

Главное, чтобы ко всем стадионам был одинаковый подход, первый раз наказание всегда должно давать правильный сигнал, но не быть избыточным», – сказал Дворкович.

Роспотребнадзор подозревает «Спартак» в занижении посещаемости на игре с «Зенитом» (1:1). В заявлении Роспотребнадзора указано, что «Спартак» не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах «Открытие Арены».

«Спартак» может остаться без стадиона до конца 2020-го. Клуб подозревают в занижении посещаемости на игре с «Зенитом»

Роспотребнадзор против «Спартака»: выявили занижение посещаемости и подали в суд