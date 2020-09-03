Прядкин о деле «Спартака»: «Надеемся, что наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал судебное разбирательство в отношении «Спартака» по итогам матча с «Зенитом» (1:1).

«Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечет приостановление деятельности.

Российский футбол приложил колоссальные усилия, чтобы в условиях пандемии проводить матчи со зрителями. Нельзя, чтобы один случай перечеркивал усилия многих людей.

Уверены, что при должном соблюдении всех установленных норм организация футбольных матчей РПЛ может быть комфортной и безопасной», – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Роспотребнадзор подозревает «Спартак» в занижении посещаемости на игре. В заявлении Роспотребнадзора указано, что «Спартак» не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах.

Также отмечалось, что на стадионе находилось более 20,7 тысяч болельщиков (максимальная вместимость арены – 45 тысяч зрителей).

«Спартак» может остаться без стадиона до конца 2020-го. Клуб подозревают в занижении посещаемости на игре с «Зенитом»

Роспотребнадзор против «Спартака»: выявили занижение посещаемости и подали в суд