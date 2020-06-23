Победы «Зенита» и «Спартака», Федун зажег, «Ахмат» остался в РПЛ, «Оренбург» вылетел, «Ливерпуль» и «Ювентус» не выиграли и другие новости утра

1. «Зенит» прибил «Оренбург» (4:1) в 29-м туре чемпионата России. Азмун сделал дубль, но Дзюба тоже забил и опережает иранца на 1 гол в РПЛ. У Сердара с Артемом лучший дуэт бомбардиров в истории лиги, они в этом сезоне забили как весь «Спартак» (33 гола). А еще в РПЛ пришло движение Black Lives Matter.

«Спартак» разгромил «Ахмат» (3:0). Москвичей не сломили очередные спорные решения судьи: арбитр Сухой отменил пенальти и гол красно-белых и не назначил еще один пенальти в первом тайме. «Спартак» прервал серию из 5 матчей без побед, но клуб установил личный антирекорд в российской истории, набрав всего 16 очков в 15 домашних играх.

«Оренбург» вылетел из РПЛ в Олимп-ФНЛ, а «Ахмат» сохранил место в высшем дивизионе за тур до конца сезона.

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) – у команды Мусаева всего две победы летом, одна из них – техническая. И это еще у самарцев отобрали, вероятно, чистый гол. Тульский «Арсенал» обыграл «Урал» в гостях (3:1), роскошный гол ударом через себя забил Бикфалви.

2. «Арсенал» переиграл «Ливерпуль» (2:1) в 36-м туре чемпионата Англии. «Манчестер Сити» тут же съязвил по поводу того, что «красные» не побьют рекорд в 100 очков, а потом удалил твит. Сами же «Горожане» победили «Борнмут» (2:1). Гвардиола выиграл 111 из первых 150 матчей и установил рекорд АПЛ.

3. «Ювентус» в гостях не справился с «Сассуоло» (3:3) в 33-м туре чемпионата Италии и после трех осечек подряд, кажется, возродил интригу – «Интер» в 6 очках по потерянным, играть еще 5 туров. «Милан» и «Рома» свои матчи выиграли, «Наполи» и «Лацио» разделили очки со своими соперниками.

4. Владелец «Спартака» Леонид Федун зажег. Сперва предложил хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, потом приложил «любимого» арбитра перед игрой с «Зенитом»: «Если будет судить Вилков, можно не выходить на матч». И, наконец, выразил готовность продать «Спартак» за рубль: «Но у вас будет 10 млрд каждый год вкладывать?»

5. Правило пяти замен продлено на сезон-2020/21. На чемпионате Европы оно тоже будет.

6. Блогер Евгений Савин собрал 10 млн рублей за день для семьи умершего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ранее семья футболиста получила 3 млн рублей, но «Локомотив» отказал им в покупке квартиры.

7. Трансферы. «Зенит» вроде бы может перехватить Гайча у ЦСКА, армейцы сделали игроку новое предложение. «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле. «МЮ» готов заплатить за Санчо 120 млн евро, если попадет в ЛЧ. «Ливерпуль» готов предложить за Тиаго 20 млн евро, «Бавария» требует 40. Алаба хочет получать 20+ млн евро в год, его приоритет – «Барса» и «Реал», он не хочет в «Сити», «Челси» и «ПСЖ». «Барсе» нужен хавбек «Тоттенхэма» Сессеньон. «ПСЖ» просит у «Барсы» Дембеле и 80 млн евро в обмен на Неймара. Халк больше не хочет играть в Китае. «Спартаку» интересен хавбек «Уфы» Фомин.

8. Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил карьеру. «Куньлунь» проведет домашние матчи сезона-2020/21 в Мытищах.

9. Председатель комитета Госдумы по спорту Дегтярев станет временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Займет место Сергея Фургала.

10. Разное про футбол. Рэшфорд станет почетным доктором университета Манчестера. Газизов создал в «Спартаке» совет по отбору молодежи. В «Уфе» два новых случая коронавируса, но матч с «Динамо» состоится. Проверка в отношении Лапочкина завершена, у РФС нет к судье вопросов. «Порту» с Зе Луишем стал чемпионом Португалии.

11. Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа матчем «Рейнджерс» – «Каролина». Овечкин, Панарин и Шипачев вошли в состав России на ОИ-2022 по версии The Score, Бобровский и Капризов – в запасе. «Флорида» подписала 3-летний контракт с Денисенко.

12. Бой Хабиб – Гэтжи, вероятно, пройдет в Лас-Вегасе. Петра Яна в Екатеринбурге встретили более 150 фанатов.

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