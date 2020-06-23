Савин собрал 10 млн рублей для семьи умершего игрока «Казанки» Самохвалова за день

Блогер Евгений Савин сообщил, что в рамках сбора средств для семьи умершего защитника «Казанки» удалось получить 10 млн рублей.

«Спасибо вам. За 1 день мы собрали 10 000 000 рублей, и Тема с мамой переедет в свою квартиру.

В очередной раз мы доказали, что мы – одна большая футбольная семья ❤️🏆», – написал Савин в инстаграме.

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в . Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве.

В интервью «КраСаве» мать Самохвалова сообщила, что «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего игрока, гендиректор Василий Кикнадзе сказал, что возможности у клуба нет.

Позже стало известно, что семья Самохвалова получила 3 млн рублей после смерти футболиста: «Локо» выплатил два миллиона, еще один – агент игрока, а жену Самохвалова приняли на работу в клуб.

Футбольные клубы забивают на медобследования и не страхуют футболистов. Иннокентию Самохвалову (погибший в апреле футболист «Локомотива») вообще разрешили играть с проблемами с сердцем

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год