«Спартак» установил личный антирекорд в ЧР, набрав 16 очков в 15 домашних играх

«Спартак» провел последний домашний матч в сезоне , обыграв «Ахмат» (3:0).

В 15 играх на красно-белые набрали 16 очков. Столько же набрали «Динамо» и «Тамбов» за 14 матчей.

Худший результат в этом сезоне показывают «Крылья Советов» – они набрали 11 очков в 14 домашних играх.

«Спартак» показал свой худший результат в чемпионатах России. В 2004 году красно-белые набрали 21 очко в 15 домашних играх. В 2003 и 2008 годах было 22 очка.

Лучшим по игре дома для стал сезон-2016/17. Тогда команда Массимо Карреры выиграла 14 матчей и проиграла один раз.

Напомним, что в нынешнем сезоне до конца сентября со «Спартаком» работал тренер Олег Кононов, затем его сменил Доменико Тедеско.

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