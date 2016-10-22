Председатель комитета Госдумы по спорту Дегтярев станет врио губернатора Хабаровского края («Эхо Москвы»)

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев будет назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Центр «Досье».

Когда Дегтярев займет должность, не уточняется.

Ранее ЛДПР назвала возможными кандидатами на этот пост, помимо Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на прошлой неделе по подозрению в организации убийств.

Депутат Дегтярев тренирует топ-фехтовальщицу. Хотя без диплома это запрещено