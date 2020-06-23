Правило пяти замен продлено на сезон-2020/21

Совет директоров Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласился продлить действие правила пяти замен на весь сезон следующий сезон.

В условиях пандемии коронавируса в текущих чемпионатах командам разрешили проводить пять замен по ходу матча.

Решение о продлении действия правила было принято из-за состояния футболистов и уплотнения календаря игр.

Тем не менее каждый чемпионат самостоятельно может решить, принимать это нововведение в дальнейшем или нет.

Кроме того, пять замен можно будет проводить на всех турнирах сборных вплоть до августа 2021 года.

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