Бан «Ман Сити» в ЛЧ отменен, «Реал» почти чемпион, «МЮ» оступился, Капризов в «Миннесоте», клуб НФЛ меняет название из-за расизма и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов. CAS удовлетворил апелляцию клуба и даже сократил штраф с 30 до 10 млн евро. По многим предполагаемым нарушениям «горожан» истек 5-летний срок давности.

2. «Реал» выиграл 9-й матч подряд в Ла Лиге, победив на выезде «Гранаду» (2:1) в 36-м туре. Команда Зидана может стать чемпионом уже в четверг – осталось набрать 2 очка в 2 турах или выиграть один матч. А «Атлетико» и «Севилья» вышли в Лигу чемпионов.

3. «Манчестер Юнайтед» остался на пятом месте в АПЛ, пропустив на 96-й минуте от «Саутгемптона» в 35-м туре (2:2). При этом команда Сульшера не проигрывает в лиге 11 матчей, во всех турнирах – 18.

4. «Интер» победил «Торино» (3:1) в 32-м туре Серии А и вышел на второе место с отставанием от «Ювентуса» на 8 очков за 6 туров до конца чемпионата.

5. Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 2 года. Романов прописался в «Монреале» на 3 сезона. Михаил Григоренко заключил контракт с «Коламбусом» на сезон-2020/21. Илья Сорокин подписал соглашение с «Айлендерс».

Сергей Калинин близок к переходу в «Трактор», где его зарплата сильно упадет по сравнению с ЦСКА. «Трактор» взял форварда системы «Торонто» Оберга. Матчи КХЛ смогут посещать 10% зрителей.

6. Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») сменит название и логотип с индейцем из-за обвинений в расизме.

7. Судью Лапочкина проверили на детекторе лжи по поводу возможного предвзятого судейства в матче «Спартак» – «Локомотив».

8. Трансферы. Клопп хочет поработать в сборной Германии. Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч отказал ЦСКА. Бердыев вроде бы встречался с гендиректором «Спартака» Газизовым. «Зенит» предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт по схеме «2+1». «Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина», а Рамирес интересен «Монако». Хавбек «Спартака» Игнатов отклонил предложение «Локо», но переговоры продолжаются. «Локомотив» еще хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа (Betting Insider). Деспотович подписал контракт с «Рубином». «Ростов» пригласил хавбека Ковалева из «Авангарда».

9. Разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук заразился коронавирусом.

10. Смолов научил игроков «Сельты» материться по-русски.

11. Возня вокруг РУСАДА. Аудит нашел нарушения финансовой деятельности, гендиректор Ганус останется на своем посту до решения набсовета. Сам глава Российского антидопингового агентства говорит вот что: «Учредителям не нравится РУСАДА и конкретно его руководство. Они хотят подчинить, но зачем это спорту?»

12. Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА. Он проработал всего 4,5 месяца.

13. Актер Майкл Фассбендер проведет сезон в Европейской серии «Ле-Ман». «Мерседес» сохранит Боттаса в 2021 году.

14. Петр Ян построит дом маме на гонорар за победу над Альдо в титульном бою в UFC. В Санкт-Петербурге уже появилось граффити с Яном.

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Игонин о «Газпроме» и «Зените»: «Странно слышать от московских друзей, что это причина побед. Клуб выиграл РПЛ не в офисах»

Жозеп Бартомеу: «Барса» выиграла Ла Лигу 8 раз за 11 лет. Историческое достижение»

Моуринью об ЛЕ: «Спросите Хэмилтона, хочет ли он выиграть «Формулу-2»