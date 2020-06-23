Андрей Аршавин: «Спартак» хочется уже пожалеть. Победа над ними – заурядное событие»

Бывший полузащитник высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

– «Спартак» генерирует большое количество новостей: лишились шансов на медали, лишились шансов на Лигу Европы…

– А сейчас я прочитал, что у них нет возможности вылететь.

– Да, это третий вид новостей. Что происходит?

– Не знаю. Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич [Радимов] только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.

– Газизов наладит?

– Не знаю, потому что не понятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу, что в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще. Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в , развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно и подбор футболистов должен быть другим, – заявил Аршавин.