«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА (San Lorenzo de America)

может вмешаться в борьбу за нападающего «Сан-Лоренсо» .

Как пишет журналист San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро, «Зенит» может перехватить Гайча у , если московский клуб не закроет сделку в течение завтрашнего дня.

Информация об интересе «Зенита» к Гайчу впервые появилась в августе прошлого года.

Вчера сообщалось, что ЦСКА продолжает переговоры о трансфере Гайча, а не получал других предложений по аргентинцу.

В этом сезоне 21-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.