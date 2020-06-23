«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА (San Lorenzo de America)

«Зенит» может вмешаться в борьбу за нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Как пишет журналист San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро, «Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА, если московский клуб не закроет сделку в течение завтрашнего дня.
Информация об интересе «Зенита» к Гайчу впервые появилась в августе прошлого года.
Вчера сообщалось, что ЦСКА продолжает переговоры о трансфере Гайча, а «Сан-Лоренсо» не получал других предложений по аргентинцу.
В этом сезоне 21-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.