Федун – болельщику: «Продам «Спартак» за рубль, но у вас будет 10 млрд каждый год вкладывать?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики деньги Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос болельщика о том, когда он передаст управление клубом болельщикам.

«Когда продам «Спартак» болельщикам? Если готовы платить…

Продам за рубль, но у вас будет 10 млрд каждый год вкладывать?» – сказал Федун.

В 2019 году бизнесмен сообщил, что планирует сделать так, чтобы в 2023 году «Спартаком» руководили болельщики команды.

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