Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Сассуоло», «Милан» против «Пармы»

В стартовом матче 33-го тура Серии А дома крупно обыграла «Брешию» (6:2).

Сегодня примет «Парму», – «Верону», сыграет гостевой матч с «Сассуоло», – с .

В четверг примет , а завершат тур СПАЛ и .

Чемпионат Италии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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