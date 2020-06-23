Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Сассуоло», «Милан» против «Пармы»

В стартовом матче 33-го тура Серии А «Аталанта» дома крупно обыграла «Брешию» (6:2).
Сегодня «Милан» примет «Парму», «Рома» – «Верону», «Ювентус» сыграет гостевой матч с «Сассуоло», «Лацио» – с «Удинезе».
В четверг «Торино» примет «Дженоа», а завершат тур СПАЛ и «Интер».
Чемпионат Италии
33-й тур
- Дата проведения
- 15 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 15 июля, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 июля, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 15 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 15 июля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 15 июля, 22.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 15 июля, 22.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 16 июля, 20.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 16 июля, 22.45, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 14 июля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 2 Пашалич, 1:1 – 8 Торрегросса, 2:1 – 25 де Рон, 3:1 – 28 Малиновский, 4:1 – 30 Сапата, 5:1 – 55 Пашалич, 6:1 – 58 Пашалич, 6:2 – 83 Шпалек.
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Аталанта –
Спортьелло (Росси, 80), Шутало, Кальдара, Гимшити (Чиборра, 74), Кастань (Белланова, 73), Тамез, де Рон, Госенс, Пашалич, Малиновский (Пикколи, 74), Сапата (Колли, 46).
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Брешия –
Андреначчи, Семприни, Матею, Чансельор, Мангравити, Шпалек, Дессена, Вивиани (Тонали, 57), Бьярнасон, Торрегросса (Ндой, 61), Доннарумма (Айе, 67).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.