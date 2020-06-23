Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Сассуоло», «Милан» против «Пармы»

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В стартовом матче 33-го тура Серии А «Аталанта» дома крупно обыграла «Брешию» (6:2). 

Сегодня «Милан» примет «Парму», «Рома» – «Верону», «Ювентус» сыграет гостевой матч с «Сассуоло», «Лацио» – с «Удинезе»

В четверг «Торино» примет «Дженоа», а завершат тур СПАЛ и «Интер»

Чемпионат Италии

33-й тур

Сампдория – Кальяри
Дата проведения
15 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Парма
Дата проведения
15 июля, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Наполи
Дата проведения
15 июля, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Верона
Дата проведения
15 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Ювентус
Дата проведения
15 июля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Удинезе – Лацио
Дата проведения
15 июля, 22.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Фиорентина
Дата проведения
15 июля, 22.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Дженоа
Дата проведения
16 июля, 20.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Интер
Дата проведения
16 июля, 22.45, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Брешия 6:2 (4:1, 2:1)
Дата проведения
14 июля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Пашалич, 1:1 – Торрегросса, 2:1 – 25 де Рон, 3:1 – 28 Малиновский, 4:1 – 30 Сапата, 5:1 – 55 Пашалич, 6:1 – 58 Пашалич, 6:2 – 83 Шпалек.
АталантаСпортьелло (Росси, 80), Шутало, Кальдара, Гимшити (Чиборра, 74), Кастань (Белланова, 73), Тамез, де Рон, Госенс, Пашалич, Малиновский (Пикколи, 74), Сапата (Колли, 46).
БрешияАндреначчи, Семприни, Матею, Чансельор, Мангравити, Шпалек, Дессена, Вивиани (Тонали, 57), Бьярнасон, Торрегросса (Ндой, 61), Доннарумма (Айе, 67).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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