Виктор Кашшаи: «Неприемлемо, что клубы РПЛ и фанаты ставят под сомнение честность судей»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС судьи Сергей Лапочкин Виктор Кашшаи Чемпионат.com Футбол

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался относительно проверки арбитра Сергея Лапочкина на детекторе лжи.

«В последние дни в СМИ появлялись негативные комментарии о судьях РПЛ. Конечно, как и все люди (в том числе и футболисты), они допускают ошибки в своей работе. Но, на мой взгляд, неприемлемо, что некоторые представители клубов, их болельщики через СМИ ставят под сомнение честность судей без каких-либо конкретных доказательств. Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства.

Сегодня подтвердилось, что все слухи о Лапочкине оказались необоснованными. Департамент судейства РФС полностью поддерживает действующую команду рефери РПЛ. Мы уверены, что эти судьи хорошо отработают во время заключительных матчей в Тинькофф РПЛ и Олимп Кубке России», — заявил Кашшаи.

Лапочкина проверили на детекторе лжи по поводу возможного предвзятого судейства в матче «Спартак» – «Локомотив»

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