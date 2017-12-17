Дмитрий Носов: «Если бы политика была направлена на спорт, а не на показуху, секций было бы больше. А пока наблюдаем открытие пивнушек и рюмочных»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов поделился мнением о состоянии спорта в России.

Ранее аналитики компании «ФинЭкспертиза» выяснили, что за последние пять лет россияне стали уделять спорту значительно меньше времени.

«Если бы в государстве была бы политика на спорт действительно направлена, а не на показуху всякую, дали бы бесплатные помещения по муниципальной аренде, то различных спортивных секций и кружков было бы больше.

Пока, к сожалению, мы в России наблюдаем только открытие очередных пивнушек, всяких рюмочных и так далее. Власти показывают то, что им важнее и ценнее.

Спорт сейчас доступен тем, у кого есть деньги. Последние исследования показывают, что уровень бедности у нас повысился, плюс сейчас еще кризис, богатых людей стало меньше, поэтому интерес и падает.

Включаем телевизор. Раньше, еще десятки лет назад, мы видели новости спорта перед погодой, сейчас этого практически нет.

Новости спорта мы видим только в интернете, в основном это бои без правил и разборки борцов между собой, то есть пропаганды спорта и нормального, здорового образа жизни практически на телевидении нет», – отметил Носов.

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