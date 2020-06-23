«Арсенал» – «Ливерпуль» – 2:1. Нелсон забил. Онлайн-трансляция

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» играет с «Ливерпулем».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 15 июля, 22.15, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Мартинес, Давид Луиз, Холдинг, Тирни, Соареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Нелсон (Обамеянг, 58), Пепе, Ляказетт (Уиллок, 58), Сака (Колашинац, 85).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Вейналдум (Шакири, 83), Мане, Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61).
- Предупреждения:
- Торрейра (46), Александер-Арнолд (48), Джака (81), Себальос (90).