«Арсенал» – «Ливерпуль» – 2:1. Нелсон забил. Онлайн-трансляция

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В 36-м туре АПЛ «Арсенал» играет с «Ливерпулем».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арсенал – Ливерпуль 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
15 июля, 22.15, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Мане, 1:1 – 32 Ляказетт, 2:1 – 44 Нелсон.
АрсеналМартинес, Давид Луиз, Холдинг, Тирни, Соареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Нелсон (Обамеянг, 58), Пепе, Ляказетт (Уиллок, 58), Сака (Колашинац, 85).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Вейналдум (Шакири, 83), Мане, Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61).
Предупреждения:
Торрейра (46), Александер-Арнолд (48), Джака (81), Себальос (90).

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