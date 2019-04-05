«Куньлунь» проведет домашние матчи сезона-2020/21 в Мытищах

«Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона в Мытищах, информирует официальный сайт КХЛ.

Китайский клуб будет выступать на «Арене Мытищи».

«14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».

До 23 июля КХЛ проведет инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата», – говорится в сообщении лиги.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.