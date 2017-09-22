«Гомофобия порождает страх, тревогу и преступления. В туре есть игроки, скрывающие ориентацию». Американский теннисист о гомофобии в ATP-туре

Американский теннисист и открытый гей Лендл Джонсон высказался о проблеме гомофобии в мужском теннисе.

«На протяжении всей моей теннисной карьеры мне никогда не приходилось публично заявлять о своей ориентации.

Вообще, я помню, что даже прислала мне сообщение в твиттере, она поддержала мою индивидуальность и призвала говорить о ней открыто, потому что это было бы хорошо для спорта. К сожалению, среди теннисистов высокого уровня такого принятия нет.

В туре есть игроки, скрывающие ориентацию, которые, несомненно, ставят теннисную карьеру выше публичного признания своей ориентации. На самом деле, бывший №67 Брайан Вахали (лучший результатом в его карьере была 64-й строчка – Sports.ru), сделавший каминг-аут в 2017-м, год спустя сообщил, что около 30 молодых игроков открылись в личной беседе с ним, но боялись объявить о своей ориентации публично.

Гомофобия – как скрытая внутри, так и выраженная – порождает страх потери спонсоров и рекламных контрактов, тревогу, преступления на почве ненависти, и этот список можно продолжать.

Сейчас открытость не очень распространена, и это плохо, поскольку чем больше игроков сделают каминг-аут, тем больше это примут в обществе. Открытость важна не только потому, что она делает каминг-аут безопаснее и проще для других, но и потому, что тогда открывшиеся игроки поддержат друг друга.

Если кто-то из теннисистов высокого уровня объявит, что он тоже ЛГБТК+, это точно поможет другим сделать то же самое.

Я призываю заняться этим вопросом, начать конструктивный разговор об открытости и принятии теннисистов-геев в туре. Начав говорить об этом во время интервью и пресс-конференций, мы сделаем важнейший шаг в сторону дестигматизации.

Я благодарен Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру и Энди Маррею, которые уже выступили как наши союзники и это сделали», – сказал Джонсон.

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