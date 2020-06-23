Пеп о словах Клоппа и Моуринью про ФФП: «Если они хотят поговорить, то у них есть мой номер. Мы чисты»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на слова и о ФФП.

Тренер , говоря об отмене бана на участие «Сити» в еврокубках за нарушения ФФП, заявил: «Вчерашний день не был хорошим. Если богатейшие клубы и страны будут делать что захотят, это осложнит ситуацию».

Моуринью же назвал решение CAS «позором» и сказал: «ФФП мертв. Лучше открыть двери в цирк, пусть все развлекаются».

«Если они хотят поговорить, то я здесь.

Решение, вынесенное тремя независимыми судьями, было ясно. Но, если они хотят, то им известен мой номер телефона, они могут позвонить, и я объясню. Это вообще не проблема.

Но я думаю, что мы не должны слишком много говорить об этом, потому что решение понятно. Все предположения о том, что мы лжем или жульничаем, были ошибочными. Мы чисты», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» победил УЕФА: еврокубковый бан отменен, штраф сократили