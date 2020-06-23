Алаба хочет получать 20+ млн евро в год. Его приоритет – «Барса» и «Реал», он не хочет в «Сити», «Челси» и «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Футбол

Защитник Давид Алаба близок к уходу из «Баварии».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, переговоры о продлении контракта между Алабой и мюнхенским клубом зашли в тупик из-за требований австрийца по зарплате: игрок хочет получать более 20 млн евро в год.

Алаба хочет продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале», однако эти клубы не готовы выкупить его этим летом из-за последствий пандемии коронавируса.

«Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» имеют финансовые возможности для осуществления сделки, однако Алаба отказывается переходить в эти клубы.

Отмечается, что предполагаемая сумма трансфера – 36 млн евро. По информации источника, у «Сити» самые высокие шансы на осуществление трансфера 28-летнего защитника, поскольку у клуба есть свободные деньги, а главный тренер Пеп Гвардиола уже работал с ним.

Срок действующего контракта Алабы с «Баварией» истекает летом следующего года.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья