Арбитр Сухой отменил пенальти и гол «Спартака» и не назначил еще один пенальти в ворота «Ахмата»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Андрей Семенов Алексей Сухой видеоповторы Самюэль Жиго Эсекиэль Понсе Айртон Дантас Футбол

«Спартак» принимает «Ахмат» (0:0, первый тайм) в матче 29-го тура чемпионата РПЛ.

На 26-й минуте защитник красно-белых Айртон упал в штрафной грозненцев, и судья Алексей Сухой назначил пенальти, но после консультации с видеоассистентом он отменил это решение, так как фол на бразильце был до линии штрафной.

Спустя четыре минуты Эсекиэль Понсе открыл счет в матче, но после обращения к ВАР гол был отменен. Оказалось, что защитник Самюэль Жиго был в положении вне игры. Он не коснулся мяча, но активно участвовал в эпизоде.

Затем в штрафной площади «Ахмата» случился еще один спорный эпизод. Защитник гостей Андрей Семенов упал на газон, и мяч угодил ему подмышку, вероятно, коснувшись руки.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Спартак» – «Ахмат». Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Фото: кадр из трансляции

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