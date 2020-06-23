Арбитр Сухой отменил пенальти и гол «Спартака» и не назначил еще один пенальти в ворота «Ахмата»

принимает (0:0, первый тайм) в матче 29-го тура чемпионата .

На 26-й минуте защитник красно-белых Айртон упал в штрафной грозненцев, и судья назначил пенальти, но после консультации с видеоассистентом он отменил это решение, так как фол на бразильце был до линии штрафной.

Спустя четыре минуты открыл счет в матче, но после обращения к ВАР гол был отменен. Оказалось, что защитник был в положении вне игры. Он не коснулся мяча, но активно участвовал в эпизоде.

Затем в штрафной площади случился еще один спорный эпизод. Защитник гостей Андрей Семенов упал на газон, и мяч угодил ему подмышку, вероятно, коснувшись руки.

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Фото: кадр из трансляции