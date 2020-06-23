«Краснодар» выиграл лишь 2 матча после рестарта РПЛ и идет третьим

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Сегодня в матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

«Быки» выиграли лишь два из шести матчей после рестарта РПЛ, включая техническое поражение «Оренбурга» (0:3). У «Краснодара» также 2 поражения и 2 ничьих.

Команда тренера Мурада Мусаева занимает третье место, на 2 очка отставая от «Локомотива» и имея матч в запасе.

Самарцы набрали 28 очков и перед 30-м туром идут в зоне вылета, уступая по дополнительным показателям «Тамбову» и отставая на 3 балла от «Ахмата».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Крылья Советов – Краснодар 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
15 июля, 18.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Крылья СоветовФролов, Чернов, Лысцов, Чичерин, Комбаров, Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Антон (Киселев, 81), Тимофеев, Кабутов (Голенков, 88), Радоньич (Попович, 57).
КраснодарСафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Панталеао, Фернандеш (Сулейманов, 55), Вандерсон, Ольссон (Кабелла, 68), Газинский (Черников, 86), Уткин, Берг (Мартынович, 86).
Предупреждения:
Фернандеш (15), Петров (39), Кабутов (42), Уткин (65), Рамирес (70), Тимофеев (72), Вандерсон (90).
Удаление:
Петров (82).

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