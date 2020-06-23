«Краснодар» выиграл лишь 2 матча после рестарта РПЛ и идет третьим

Сегодня в матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

«Быки» выиграли лишь два из шести матчей после рестарта РПЛ, включая техническое поражение «Оренбурга» (0:3). У «Краснодара» также 2 поражения и 2 ничьих.

Команда тренера занимает третье место, на 2 очка отставая от «Локомотива» и имея матч в запасе.

Самарцы набрали 28 очков и перед 30-м туром идут в зоне вылета, уступая по дополнительным показателям «Тамбову» и отставая на 3 балла от «Ахмата».

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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