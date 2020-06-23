«Краснодар» выиграл лишь 2 матча после рестарта РПЛ и идет третьим

Сегодня в матче 29-го тура РПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).
«Быки» выиграли лишь два из шести матчей после рестарта РПЛ, включая техническое поражение «Оренбурга» (0:3). У «Краснодара» также 2 поражения и 2 ничьих.
Команда тренера Мурада Мусаева занимает третье место, на 2 очка отставая от «Локомотива» и имея матч в запасе.
Самарцы набрали 28 очков и перед 30-м туром идут в зоне вылета, уступая по дополнительным показателям «Тамбову» и отставая на 3 балла от «Ахмата».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 15 июля, 18.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Фролов, Чернов, Лысцов, Чичерин, Комбаров, Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Антон (Киселев, 81), Тимофеев, Кабутов (Голенков, 88), Радоньич (Попович, 57).
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Краснодар –
Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Панталеао, Фернандеш (Сулейманов, 55), Вандерсон, Ольссон (Кабелла, 68), Газинский (Черников, 86), Уткин, Берг (Мартынович, 86).
- Предупреждения:
- Фернандеш (15), Петров (39), Кабутов (42), Уткин (65), Рамирес (70), Тимофеев (72), Вандерсон (90).
- Удаление:
- Петров (82).