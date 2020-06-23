«Сассуоло» – «Ювентус» – 2:2. Капуто забил. Онлайн-трансляция, Роналду играет

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«Сассуоло» принимает «Ювентус» в 33-м туре Серии А.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Сассуоло – Ювентус 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
15 июля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Данило, 0:2 – 12 Игуаин, 1:2 – 29 Джуричич, 2:2 – 51 Берарди, 3:2 – 54 Капуто.
СассуолоКонсильи, Мюльдюр, Кирикеш, Пелузо, Кирьякопулос, Джуричич, Локателли, Маньянелли, Бога, Берарди, Капуто.
ЮвентусШченсны, Данило, Кьеллини (Ругани, 46), де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Матюиди, Пьянич (Рабьо, 57), Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.
Предупреждения:
Маньянелли (42), Бернардески (45), Кирьякопулос (53), Берарди (58), Роналду (62).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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