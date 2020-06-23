«Сассуоло» – «Ювентус» – 2:2. Капуто забил. Онлайн-трансляция, Роналду играет

«Сассуоло» принимает «Ювентус» в 33-м туре Серии А.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 15 июля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Пелузо, Кирьякопулос, Джуричич, Локателли, Маньянелли, Бога, Берарди, Капуто.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Кьеллини (Ругани, 46), де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Матюиди, Пьянич (Рабьо, 57), Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.
- Предупреждения:
- Маньянелли (42), Бернардески (45), Кирьякопулос (53), Берарди (58), Роналду (62).