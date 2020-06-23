Гвардиола выиграл 111 из первых 150 матчей и установил рекорд АПЛ

обыграл «Борнмут» (2:1) в матче .

Это победа стала для главного тренера «горожан» 111-й в первых 150 матчах в чемпионате Англии.

Испанский специалист установил рекорд АПЛ – за 150 игр он одержал на 6 побед больше, чем любой другой тренер.

На втором месте идет («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм») – 105 побед, на третьем – тренер «Ливерпуля» (92), на 4-м – экс-тренер «МЮ» Алекс Фергюсон (90), на 5-м – экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш (85).