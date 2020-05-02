Халк: «Контракт с «Шанхаем» заканчивается в декабре. Больше не хочу играть в Китае»

Форвард Халк, выступавший ранее за «Зенит», заявил, что зимой намерен сменить клуб.

«Мой контракт заканчивается в декабре, и я уже сообщил клубу, что не буду продлевать его. У меня куча предложений из нескольких стран, в том числе от европейских топ-клубов, участвующих в Лиге чемпионов, а также из Бразилии. Есть даже варианты с Китаем, но я больше не хочу здесь играть.

Вопрос денег для меня не первостепенный. Я не тороплюсь, прислушиваюсь к своим агентам, есть время подумать о том, где мне будет лучше. В декабре я буду свободен, но что будет дальше – пока не ясно», – сказал бразилец.

Статистику Халка можно найти здесь.