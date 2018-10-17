Основатель UFC: «Тактаров – первый чемпион лиги из России. То, что делает Хабиб – гораздо легче»

Основатель UFC Арта Дэйви назвал Олега Тактарова первым чемпионом лиги из России.
«Он первый чемпион UFC из России. На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трех разных соперников за один вечер.
Я уважаю то, что Хабиб Нурмагомедов делает сейчас, но он дерется два раза в год. Это намного легче. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником до пресс-конференции за сутки до стартового гонга. Это нереально сейчас.
И у нас тогда правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать», – заявил Дэйви.
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UFC назвал Хабиба первым чемпионом из России. Тактаров – победитель Гран-при