Основатель UFC: «Тактаров – первый чемпион лиги из России. То, что делает Хабиб – гораздо легче»

Основатель UFC Арта Дэйви назвал первым чемпионом лиги из России.

«Он первый чемпион UFC из России. На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было победить трех разных соперников за один вечер.

Я уважаю то, что делает сейчас, но он дерется два раза в год. Это намного легче. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником до пресс-конференции за сутки до стартового гонга. Это нереально сейчас.

И у нас тогда правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать», – заявил Дэйви.

Олег Тактаров: «Не сомневаюсь, что Ян выиграет у Конора»

UFC назвал Хабиба первым чемпионом из России. Тактаров – победитель Гран-при