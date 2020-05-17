«Локо» отказал в покупке квартиры семье умершего игрока Самохвалова. Кикнадзе сказал, что возможности нет

Татьяна Терехова, мать умершего защитника «Казанки» рассказала о том, какую помощь оказывает семье.

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в Олимп-ПФЛ. Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве.

– Знаю, что когда Кеша умер, у вас состоялся диалог с Кикнадзе. Единственное, что вы попросили, это обеспечить жилой площадью Кешиного сына и вдову Аню, потому что они снимают жилье. Каким был этот диалог.

– Позвонила я. Практически сразу после случившегося. Обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши. Они квартиру снимают. Остались без единственного кормильца.

– Что ответил Кикнадзе?

– Он сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

– У «Локомотива», у которого 5 млрд бюджет? Клуб, который входит в топ-5 самых богатых клубов России, и у которого умирает футболист, в том числе из-за того, что недосмотрели клубные врачи? Он говорит, что нет такой возможности?

– Такие были слова.

– Я знаю, что вдову Аню взяли в клуб, но на зарплату 50 тысяч рублей, из которых она платит 45 за аренду квартиры. Это правда?

– Сначала действительно был разговор, что Аню возьмут на работу в клуб с Кешиной зарплатой. Но потом сказали, что так не получится.

– Опять «Локомотив» себе не может этого позволить?

– Получается, что так.

– Знаю, что вам должны были выплатить страховку. В РПЛ это 800 тысяч рублей. Вам эти деньги не выплатили. По какой причине?

– Нам сказали, что этот случай не подпадает под страховой случай. К сожалению, страховая компания не может выплатить деньги.

– Но он же был в команде, у него трудовой договор.

– Сказали, что так как это не был тренировочный процесс, они находились на карантине, это произошло не во время тренировки или игры, то это не подпадает под страховой случай.

– Насколько я знаю, у Кеши был график, и он по нему тренировался. Был наравне со всей командой, хотя у него были все предпосылки к тому, чтобы ему сделали отдельный график. Патология и плохая динамика по обследованию.

– Он говорил мне: «Мам, мы на карантине, но нам выдали индивидуальный график тренировок. Будем как-то сами тренироваться».

– Почему никто этим делом не занимается? Прошло два месяца – и тишина. Почему все молчат?

– Клуб не проводит даже внутреннее расследование. Никто из других органов никаких действий не ведет.

К нам никто не обращается, информации никакой нет. Мы так понимаем, что не ведется расследование. Я не знаю почему.

– Недавно от коронавируса умер доктор баскетбольного ЦСКА. Его семье пожизненно оставили его зарплату. Знаю, что Кеше до конца контракта должны были выплатить 2,5 млн. Вам выплатили значительно меньшую сумму.

– Клуб предложил выплатить. Сначала озвучили чуть большую сумму, но потом остановились на меньшей сумме. Ее выплатили.

– Я слышал, что Кикнадзе вам позвонил и в диалоге с вами сказал, что вырвал вам у совета директоров такую-то сумму. А эта сумма значительно меньше, чем зарплата, которую должны были доплатить Кеше. Почему так относятся к футболистам даже тогда, когда они умирают?

– На самом деле мы, конечно, рассчитывали на более существенную помощь в данной ситуации. Клуб мог бы больше поучаствовать.

– Вам не обидно, что в самый трудный момент для семьи руководство родного клуба повернулось спиной?

– Пусть это будет на их совести. Пусть подумают и вынесут какой-то вывод. Кеша с 9 лет в «Локомотиве» и отдавал всего себя клубу.

Хотелось, конечно, чтобы клуб оказал более существенную помощь, когда такое произошло, – сказала мать игрока в интервью Евгению Савину.

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год