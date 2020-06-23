Конфликт Карпина и Прядкина, у России новое золото ОИ-2012, победа «Челси», «Локо» не купил квартиру семье умершего игрока и другие новости утра

1. Прядкин в письме в Комитет по этике заявил, что слова Карпина «наносят ущерб деловой репутации РПЛ». Валерий Георгиевич ответил: «Оказывается, у нас есть президент, который заботится об имидже лиги». А жена его поддержала: «Я буду подавать мужу патроны, даже если весь мир будет против него». Наш текст по этой теме.

2. «Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего игрока Самохвалова. Гендиректор Кикнадзе сказал, что возможности нет.

3. «Амур» призвал болельщиков не участвовать в митингах в поддержку губернатора Фургала в Хабаровске.

4. «Челси» победил «Норвич» (1:0) в 36-м туре чемпионата Англии и остается третьим в таблице за два тура до конца сезона.

5. Трансферы. «Реал» готов расторгнуть контракт с Бэйлом, выплатив ему зарплату за два года, и планирует забрать Мбаппе в 2021 году. «Ман Сити» намерен купить Лаутаро, Алабу и Кулибали после отмены бана на еврокубки. Рэшфорд – приоритетная цель «ПСЖ», «МЮ» хочет более 100 млн фунтов. Роналду не уйдет из «Ювентуса». «Барселона» хочет взять Алабу бесплатно через год, предложила Коутиньо «Арсеналу» и «Ньюкаслу» и готова отпустить Умтити. «МЮ» продаст Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо. «Наполи» заплатит около 81 млн евро за Осимхена.

ЦСКА продолжает переговоры по Гайчу и интересуется нападающим «Фамаликана» Тони Мартинесом. «Зенит», «Спартак», «Локо» и «Краснодар» следят за 19-летним хавбеком «Уфы» Уруновым. «Динамо» обязано выкупить Игбоуна у «Уфы» за 2 млн евро.

6. МОК признал российского борца вольного стиля Биляла Махова чемпионом Олимпийских игр в Лондоне-2012. В пробах двух финалистов в весе до 120 кг нашли допинг.

7. «Аталанта» разгромила «Брешию» (6:2) в 33-м туре Серии А. Команда Гасперини не проигрывает 15 матчей подряд, а по голам в топ-5 лиг Европы уступает только «Баварии», надолго ли?

8. Панарин, Драйзайтль и Маккиннон – номинанты на приз лучшему игроку по версии хоккеистов. Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на сезон-2020/21. «Ак Барс» пригласил Доуса на 60 млн рублей в год и заключил с Ховановым двусторонний контракт, а вот договориться с Евгением Свечниковым по зарплате клуб не может. ЦСКА поместил Секача в список отказов. Минспорт утвердил Брагина главным тренером сборной России.

9. «Барселона» представила форму на следующий сезон. Месси и Гризманн участвовали в презентации.

10. Аудит по финансовой деятельности РУСАДА: «Факты могут указывать на злоупотребление при использовании услуг такси». А еще Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в закупках ЦСП на 170 миллионов рублей.

11. Полиция открыла дело в отношении 10-летнего сына Роналду. Он самостоятельно управлял гидроциклом.

12. Хэмилтон поддержал критику Трампа, Путина и других лидеров стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Бинотто – под угрозой увольнения из «Феррари». Феттель близок к переходу в «Рейсинг Пойнт».

13. Петр Ян вошел в топ-15 лучших бойцов UFC. Он 13-й. Хабиб Нурмагомедов – второй.

14. Белорусские футболистки хотят проверить пол игрока из минского «Динамо». Бывший тренер утверждал, что это мужчина.

15. Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс заразился коронавирусом. В НБА уже десятки зараженных и много отказов игроков от рестарта. Как будет возобновляться сезон в «пузыре»?

Цитаты дня:

Тренер «Сочи» Бородин: «Спартак» слишком много плачет из-за судейства. Им надо обратить внимание на собственную игру»

Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку: «Такое неуважение к фанатам своей команды невозможно ни в одном клубе мира»

Алена Косторная: «Попробую откатать еще два сезона, а потом пойду воплощать в жизнь мечту о карьере нейрохирурга»

Станислав Черчесов: «Дзюба был и остается капитаном сборной. Видел его потенциал еще в системе «Спартака»

Жозе Моуринью: «Финансовый фэйр-плей мертв. Лучше открыть двери в цирк, пусть все развлекаются»

Петр Ян: «Российский флаг – часть моего образа. Это мотивация для нашей молодежи и спортсменов»

Моуринью об отмене бана «Сити»: «Позор. Не знаю, виновны ли они. Я критикую решение»

Шамиль Газизов: «Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России»

Менеджер Яна: «Путин не звонил Петру после завоевания титула чемпиона»

Глава «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

Петр Ян: «Не нужно сравнивать меня с Хабибом. Мы абсолютно разные»

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