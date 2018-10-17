Петра Яна в Екатеринбурге встретили более 150 фанатов

Нового чемпиона в легчайшем весе Петра Яна встретили в Екатеринбурге после боя на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ян четыре месяца не был в России. Бойца в аэропорту встретили более 150 фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael) 15 Июл 2020 в 8:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael) 15 Июл 2020 в 11:25 PDT

Боец 11 июля победил техническим нокаутом в пятом раунде на UFC 251.

Петр Ян сфотографировался с чемпионским поясом на борту самолета

Следующий соперник Петра Яна – один из лучших борцов Америки. Он начал тренироваться, чтобы не попасть в криминальные банды