Петра Яна в Екатеринбурге встретили более 150 фанатов

Теги легчайший вес UFC MMA Жозе Альдо Петр Ян UFC 251 Петр Ян - Жозе Альдо Бокс/MMA/UFC

Нового чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна встретили в Екатеринбурге после боя на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ян четыре месяца не был в России. Бойца в аэропорту встретили более 150 фанатов.

 
 
 
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Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael)

 
 
 
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Публикация от БК «Архангел Михаил» (@archangl_michael)

Боец 11 июля победил Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на UFC 251.

Петр Ян сфотографировался с чемпионским поясом на борту самолета

Следующий соперник Петра Яна – один из лучших борцов Америки. Он начал тренироваться, чтобы не попасть в криминальные банды

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