Петра Яна в Екатеринбурге встретили более 150 фанатов

Нового чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна встретили в Екатеринбурге после боя на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ян четыре месяца не был в России. Бойца в аэропорту встретили более 150 фанатов.
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Боец 11 июля победил Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на UFC 251.
Петр Ян сфотографировался с чемпионским поясом на борту самолета
Следующий соперник Петра Яна – один из лучших борцов Америки. Он начал тренироваться, чтобы не попасть в криминальные банды