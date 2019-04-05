Овечкин, Панарин и Шипачев вошли в состав России на ОИ-2022 по версии The Score, Бобровский и Капризов – в запасе

Издание The Score представило свою версию состава сборной России на ОИ-2022.
Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ.
Главный тренер: Валерий Брагин.
Вратари: Андрей Василевский, Илья Самсонов.
Форварды:
Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Артемий Панарин – Владислав Наместников – Владимир Тарасенко;
Андрей Свечников – Иван Барбашев – Александр Радулов;
Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов.
Защитники:
Иван Проворов – Дмитрий Орлов;
Михаил Сергачев – Никита Задоров;
Александр Романов – Никита Зайцев.
Запасные: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артем Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.