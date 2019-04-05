Овечкин, Панарин и Шипачев вошли в состав России на ОИ-2022 по версии The Score, Бобровский и Капризов – в запасе

Издание The Score представило свою версию состава сборной России на ОИ-2022.

Ранее стало известно, что игроки примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ.

Главный тренер: Валерий Брагин.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Самсонов.

Форварды:

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– Владислав Наместников – Владимир Тарасенко;

Андрей Свечников – Иван Барбашев – Александр Радулов;

Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов.

Защитники:

Иван Проворов – Дмитрий Орлов;

Михаил Сергачев – Никита Задоров;

Александр Романов – Никита Зайцев.

Запасные: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артем Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.