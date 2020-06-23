Азмун сделал дубль, но Дзюба тоже забил и опережает иранца на 1 гол в РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче РПЛ с «Оренбургом» (4:1).
25-летний иранец забил 15-й и 16-й голы в сезоне и обогнал форварда «Арсенала» Евгения Луценко в списке бомбардиров турнира.
Азмун сравнялся по голам в нынешнем чемпионате России с нападающим петербуржцев Артемом Дзюбой – у них было по 16 мячей.
Однако Дзюба в конце матча с передачи Азмуна забил 17-й гол и снова вышел в перед.
Добавим, что Дзюба забил 7 голов с пенальти, а Азмун – только 1.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.