Азмун сделал дубль, но Дзюба тоже забил и опережает иранца на 1 гол в РПЛ

Нападающий сделал дубль в матче с (4:1).

25-летний иранец забил 15-й и 16-й голы в сезоне и обогнал форварда «Арсенала» Евгения Луценко в списке бомбардиров турнира.

Азмун сравнялся по голам в нынешнем чемпионате России с нападающим петербуржцев – у них было по 16 мячей.

Однако Дзюба в конце матча с передачи Азмуна забил 17-й гол и снова вышел в перед.

Добавим, что Дзюба забил 7 голов с пенальти, а Азмун – только 1.

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