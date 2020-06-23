Азмун сделал дубль, но Дзюба тоже забил и опережает иранца на 1 гол в РПЛ

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Евгений Луценко Оренбург Сердар Азмун Футбол

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал дубль в матче РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

25-летний иранец забил 15-й и 16-й голы в сезоне и обогнал форварда «Арсенала» Евгения Луценко в списке бомбардиров турнира.

Азмун сравнялся по голам в нынешнем чемпионате России с нападающим петербуржцев Артемом Дзюбой – у них было по 16 мячей.

Однако Дзюба в конце матча с передачи Азмуна забил 17-й гол и снова вышел в перед.

Добавим, что Дзюба забил 7 голов с пенальти, а Азмун – только 1.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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