Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа матчем «Рейнджерс» – «Каролина»

опубликовала календарь квалификации Кубка Стэнли.

Турнир стартует 1 августа, в 19:00 по московскому времени сыграют в Торонто с «Каролиной».

В этот же день пройдет еще 4 матча: – «Эдмонтон», «Флорида» – «Айлендерс», – и «Виннипег» – «Калгари».

Полностью расписание можно найти здесь.

В каждой серии до трех побед будут игры, которые пройдут два дня подряд. Это будут вторая и третья, третья и четвертая или четвертая и пятая игры (если потребуется).

Также каждая команда проведет по одной контрольной встрече начиная с 28 июля. В этот день состоятся три матча, 29 июля пройдет шесть встреч, а 30 июля – еще три.

В квалификации Кубка Стэнли-2020 примут участие 16 команд. Восемь победителей пройдут в плей-офф.

В квалификации также примут участие лучшие четыре команды каждой конференции, которые в круговом турнире определят посев в плей-офф. Они стартуют 2 августа – в каждом хаб-городе состоятся по два матча.

12 команд Восточной конференции будут играть на Scotiabank Arena в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Rogers Place в Эдмонтоне.