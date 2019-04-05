Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил карьеру

Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил игровую карьеру. Об этом сообщил агент хоккеиста Валерий Матвеев.
«Илья закончил карьеру. Он уделил достаточно времени хоккею, а сейчас занимается бизнесом», – сказал Матвеев.
Никулин – четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина.
Последним клубом 38-летнего Никулина было «Динамо». Он выступал за московский клуб с 2015 по 2019 год. Прошлый сезон защитник пропустил.
С 2005 по 2015 год он играл за «Ак Барс». До перехода в казанский клуб Никулин также выступал за «Динамо» (с 2000 по 2005 год).