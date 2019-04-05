Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил карьеру

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Илья Никулин КХЛ Динамо Валерий Матвеев Р-Спорт Хоккей

Трехкратный чемпион мира Илья Никулин завершил игровую карьеру. Об этом сообщил агент хоккеиста Валерий Матвеев.

«Илья закончил карьеру. Он уделил достаточно времени хоккею, а сейчас занимается бизнесом», – сказал Матвеев.

Никулин – четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

Последним клубом 38-летнего Никулина было «Динамо». Он выступал за московский клуб с 2015 по 2019 год. Прошлый сезон защитник пропустил.

С 2005 по 2015 год он играл за «Ак Барс». До перехода в казанский клуб Никулин также выступал за «Динамо» (с 2000 по 2005 год).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья