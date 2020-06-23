Дзюба и Азмун – лучший дуэт бомбардиров в истории РПЛ. У Дзюбы с Халком было на гол меньше

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рекорды Халк Сердар Азмун Чемпионат.com Футбол

Форварды «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба забил голы в матче РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Иранец сделал дубль, у него теперь 16 голов в чемпионате России. Россиянин забил 17-й гол в сезоне.

Дзюба и Азмун, забив 33 гола в 29 матчах, стали лучшим дуэтом бомбардиров в истории РПЛ.

Прежний рекорд принадлежал также связке форвардов из «Зенита» – в сезоне-2015/16 Дзюба забил 15 голов, а бразилец Халк – 17.

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Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам

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