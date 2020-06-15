Рэшфорд станет почетным доктором университета Манчестера. До него степень получали Фергюсон и Чарльтон

Нападающий станет почетным доктором Манчестерского университета, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что таким образом будут отмечены его достижения на футбольном поле, а также за его пределами – Рэшфорд вел кампанию, целью которой было предоставление бесплатного питания детям из нуждающихся семей.

22-летний англичанин станет самым молодым обладателем степени почетного доктора Манчестерского университета в истории. До него ее получали сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарльтон.

Напомним, что нападающий поспособствовал решению британского правительства продлить систему бесплатных ваучеров и выделить 120 миллионов фунтов для обеспечения бесплатной едой нуждающихся детей во время пандемии коронавируса.

Почетный доктор – степень, присуждаемая на основании значительных заслуг соискателя перед наукой или культурой. Часто она носит символический характер, с ее помощью университет дает понять, что считает почетным присутствие данного лица среди членов преподавательского состава.

Маркус Рэшфорд – герой. Он заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето