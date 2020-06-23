Проверка в отношении Лапочкина завершена. У РФС нет к нему вопросов

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о результатах проверки в отношении арбитра .

«Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет.

Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров», – сказал Хачатурянц.

Напомним, что Лапочкин удалил тренера «Спартака» Тедеско, позже КДК дисквалифицировал специалиста на 3 матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Сообщалось, что проверка связана именно с подозрением в предвзятости арбитра на этой игре.