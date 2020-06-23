«Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с полузащитником .

Соглашение действовало до лета 2021 года. В 2016 году дортмундцы заплатили за него «Вольфсбургу» 30 миллионов евро.

Теперь 29-летний хавбек находится в статусе свободного агента.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что это было время взлетов и падений, но я получил очень ценный опыт.

Я благодарю руководство и желаю клубу и его особенным болельщикам всего наилучшего в будущем», – заявил Шюррле.

Немецкий полузащитник начинал сезон в составе на правах аренды, однако в связи с паузой из-за пандемии коронавируса улетел в Германию и после возобновления первенства уже не вернулся.

«Спартак» попрощался с Шюррле: «Желаем успехов и продолжить карьеру без травм!»