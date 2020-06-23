«💯». «Ман Сити» пошутил, что «Ливерпуль» не побьет рекорд «горожан» по очкам за сезон. Позже твит удалили

«Манчестер Сити» отреагировал на поражение «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом» (1:2).
В каталонском аккаунте «горожан» в твиттере после игры было опубликовано сообщение из одного символа: «💯».
Это намек на то, что «Ливерпуль» не сможет повторить достижение «Манчестер Сити», установленное в сезоне-2017/18: тогда клуб из Манчестера набрал 100 очков за сезон, установив рекорд АПЛ.
Через несколько минут после публикации твит был удален.
Теперь «Ливерпуль» сможет набрать максимум 99 очков, если выиграет два оставшихся матча.
«Красные» также могут лишь повторить рекорд «Сити» по победам (32) в чемпионате, но не превзойти его.