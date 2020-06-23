«💯». «Ман Сити» пошутил, что «Ливерпуль» не побьет рекорд «горожан» по очкам за сезон. Позже твит удалили

«Манчестер Сити» отреагировал на поражение в матче с (1:2).

В каталонском аккаунте «горожан» в твиттере после игры было опубликовано сообщение из одного символа: «💯».

Это намек на то, что «Ливерпуль» не сможет повторить достижение , установленное в сезоне-2017/18: тогда клуб из Манчестера набрал 100 очков за сезон, установив рекорд .

Через несколько минут после публикации твит был удален.

Теперь «Ливерпуль» сможет набрать максимум 99 очков, если выиграет два оставшихся матча.

«Красные» также могут лишь повторить рекорд «Сити» по победам (32) в чемпионате, но не превзойти его.