Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Джоэл Фамейе дискриминация Футбол

Нападающий «Оренбурга» Джоэл Фамейе поддержал движение Black Lives Matter в матче РПЛ с «Зенитом» (1:4).

После забитого мяча 23-летний ганец встал на одно колено и поднял кулак вверх.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

 
 
 
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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

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