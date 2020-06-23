Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»

Нападающий поддержал движение Black Lives Matter в матче РПЛ с (1:4).

После забитого мяча 23-летний ганец встал на одно колено и поднял кулак вверх.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga) 15 Июл 2020 в 11:22 PDT

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста