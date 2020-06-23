Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»

Нападающий «Оренбурга» Джоэл Фамейе поддержал движение Black Lives Matter в матче РПЛ с «Зенитом» (1:4).
После забитого мяча 23-летний ганец встал на одно колено и поднял кулак вверх.
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
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