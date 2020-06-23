В «Уфе» два новых случая коронавируса. Матч с «Динамо» состоится

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Уфа Спорт-Экспресс коронавирус Футбол

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о выявлении в клубе двух новых положительных тестов на коронавирус.

«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме.

Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», – рассказал Мурзагулов.

«Уфа» примет «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России завтра, 16 июля.

Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат. Но борьба «Ростова» и Прядкина – жалкое зрелище

Опрос

«Локомотив» – ЦСКА. Кто выиграет последний топ-матч сезона?
6310 голосов
Локомотив
2.70
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Оставить прогноз
ЦСКА
2.75
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Оставить прогноз
Ничья
3.35
Уверены в своем выборе?
ФОНБЕТ дает фрибет 500 рублей за прогноз и ставку.
Оставить прогноз

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья