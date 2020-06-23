В «Уфе» два новых случая коронавируса. Матч с «Динамо» состоится

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о выявлении в клубе двух новых положительных тестов на коронавирус.

«У нас еще два положительных случая. Но матч с состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме.

Мы уведомили Роспотребнадзор и , разрешение на проведение игры у нас есть», – рассказал Мурзагулов.

«Уфа» примет «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России завтра, 16 июля.

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