Семья Самохвалова получила 3 млн рублей после смерти игрока («Р-Спорт»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия происшествия Олимп-ПФЛ Казанка Иннокентий Самохвалов Р-Спорт Футбол

Семья Иннокентия Самохвалова получила три миллиона рублей после смерти футболиста.

«Локомотив» выплатил два миллиона, еще один – агент игрока, а жену Самохвалова приняли на работу в клуб.

Отмечается, что супруга футболиста будет получать в «Локомотиве» 50 процентов от зарплаты игрока.

Самохвалову было 22 года, он играл за «Казанку» в Олимп-ПФЛ. Футболист скончался от сердечной недостаточности во время пробежки в Москве.

Футбольные клубы забивают на медобследования и не страхуют футболистов. Иннокентию Самохвалову (погибший в апреле футболист «Локомотива») вообще разрешили играть с проблемами с сердцем

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