Семак о хэштеге #СудитеСпартакКакЗенит: «Мы сильнее других на поле»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал идею владельца запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Федун запустил хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. Вы чувствуете поддержку судей в матчах «Зенита»?

– Можно разговаривать о серьезных вопросах. Думаю, обсуждать представителей соперников нечего, «Зенит» сильнее других на футбольном поле.

Нет ни одного компонента, в котором мы бы смотрелись хуже соперников. Здесь даже дискутировать нечего. Не вижу предмета для разговора.

– Разве такие высказывания представителя соперника не могут быть дополнительной мотивацией?

– Мотивации у нас всегда хватает на любого соперника, это доказывают результаты. Главная мотивация – побеждать.

Естественно, соперник переживает за свою команду, а когда нет результата, ищут причины, которые влияют на игру или результаты одной, другой, третьей команды.

Наше дело – готовиться к матчу, тренироваться, играть. Разговаривать, наверное, – не самая главная задача, – сказал Семак.

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