Ничьи «Локомотива» и ЦСКА, победа «Тоттенхэма» над «Арсеналом», Ловрен близок к «Зениту», Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии и другие новости утра

1. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в 28-м туре чемпионата России и не побеждает 4-й матч подряд. Фарфан в первой игре в клубе за 14 месяцев умудрился сразу забить, правда, гол засчитывать не нужно было. А так москвичам даже священник со святой водой не помогает выигрывать.

Но и некоторые конкуренты оступились. ЦСКА упустил победу над «Рубином» (1:1) и утратил шанс приблизиться к «Локо» на 2 очка перед очным матчем. «Ростов» не пересилил «Оренбург» (0:0) и не выигрывает уже 4 матча. «Динамо» же победило впервые после рестарта сезона – «Крылья» (2:0). А вот «Краснодар» убрал «Урал» (3:0) и вышел на третье место, отставая от «Локо» на 3 очка при матче в запасе.

Итоги тура такие: «Спартак» сохранил место в высшем дивизионе, Слуцкий оставил «Рубин» в элите, а «Ростов» гарантировал себе Лигу Европы, но потерял шансы на прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов.

2. «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» (2:1) в дерби Северного Лондона и обошел в таблице по итогам 35-го тура АПЛ. «Лестер» пропустил 4 гола от «Борнмута» и упустил шанс выйти на третье место.

3. Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – десятый. Пилоты «Феррари» Феттель и Леклер столкнулись между собой на первом круге и сошли с дистанции, а Квят снова не присоединился к тем, кто встал на одно колено.

4. Трансферы. Ловрен близок к переходу в «Зенит». Дембеле не хочет переходить в «МЮ». Дзюбы в Турции не будет, а вот Кокорин в «Локо» – вполне. «Челси» важно попасть в ЛЧ, чтобы убедить Хавертца, ну и денег предложить, например, 70 млн евро плюс бонусы. Хамес хочет покинуть «Реал» и активно ищет новый клуб. Конте нужны в «Интере» Канте, Видаль и Эмерсон. Скаут «МЮ» посетил матч РПЛ.

5. «Наполи» и «Милан» раскатали веселую ничью (2:2) в 32-м туре Серии А: яркие голы, ляпы Доннаруммы, удаление за 2 карточки за 2 минуты, пенальти.

6. Судья РПЛ Лапочкин может быть причастен к делу об игре на спортивном тотализаторе. Экс-арбитр Стипиди, якобы также фигурирующий в деле, считает: «Кажется, все идет от того, что Лапочкин проявил мужество и удалил Тедеско. Я никогда не занимался ставками». РФС поставил Лапочкина на ВАР в матче «Динамо» – «Крылья» вместо игры «Краснодар» – «Урал».

7. Более 90 британских спортсменов накануне Олимпиады-2012 принимали экспериментальный препарат, разработанный для спецназа США. Он улучшает показатели и повышает выносливость.

8. Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе показал средний палец болельщику клуба и признал, что «погорячился».

9. Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии. Заа прислали сообщения с угрозами – «Тебе лучше не забивать «Вилле», черный мудак. Иначе я приду к тебе в костюме призрака», – а потом полиция задержала 12-летнего мальчика по этому делу.

10. Гризманн получил травму квадрицепса и пропустит последние два матча «Барсы» в Ла Лиге, он выбыл минимум на три недели.

11. Овечкин показал фото «Русской пятерки» «Вашингтона». Защитники Алзнер («Монреаль») и Кэмпфер («Бостон») отказались доигрывать сезон. Крутиков резко высказался о гибели Крутия: «За это должен ответить каждый, кто отправил парня на кросс в +35 жары».

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