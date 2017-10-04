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    Пике и Рамос хотят создать европейский аналог сайта The Players’ Tribune

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Жерар Пике примера Испания бизнес интернет

    Стало известно, каким бизнесом защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен заниматься вместе с коллегой по амплуа, игроком «Реала» Серхио Рамосом.

    По информации Marca, футболисты сборной Испании планируют запустить сайт Power to the Players, своеобразный европейский аналог The Players’ Tribune.

    The Players’ Tribune – североамериканский портал, на котором публикуются тексты, написанные профессиональными спортсменами. Для этого сайта писали, например, Криштиану Роналду, Иван Ракитич, Марсело и многие спортсмены из США. Баскетболист Кобе Брайант использовал The Players’ Tribune, чтобы объявить о завершении карьеры.

    Пике ранее обещал создать «правдивое и аутентичное медиа». Сегодня защитник «Барселоны» заявил, что они с Рамосом планируют стать партнерами по бизнесу.

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