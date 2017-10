Пике и Рамос хотят создать европейский аналог сайта The Players’ Tribune

Стало известно, каким бизнесом защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен заниматься вместе с коллегой по амплуа, игроком Серхио Рамосом.

По информации Marca, футболисты сборной Испании планируют запустить сайт Power to the Players, своеобразный европейский аналог The Players’ Tribune.

The Players’ Tribune – североамериканский портал, на котором публикуются тексты, написанные профессиональными спортсменами. Для этого сайта писали, например, Криштиану Роналду, Иван Ракитич, Марсело и многие спортсмены из США. Баскетболист Кобе Брайант использовал The Players’ Tribune, чтобы объявить о завершении карьеры.

Пике ранее обещал создать «правдивое и аутентичное медиа». Сегодня защитник «Барселоны» заявил, что они с Рамосом планируют стать партнерами по бизнесу.