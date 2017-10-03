Президент Испанской футбольной федерации: «Отношения между Пике и Рамосом те же, что и раньше»
Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа высказался о защитнике «Барселоны» Жераре Пике.
«Пике не покинет расположение сборной Испании. Он останется с командой, если только не получит травму.
Атмосфера в сборной вовсе не напряженная. Я читал об этом в прессе, но на деле не так.
Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше. Нет проблем», – описал ситуацию функционер.
Защитник «Барселоны» ранее раскритиковал действия испанских властей, препятствовавших проведения референдума по вопросу отделения Каталонии. Сообщалось, что у Пике случился конфликт с коллегой по амплуа, игроком «Реала» Серхио Рамосом.
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