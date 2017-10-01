Жерар Пике: «Испанский премьер ездит по всем странам мира, не умея говорить по-английски»

Защитник «Барселоны» высказался на тему взаимоотношений между каталонцами и испанцами.

В Каталонии сегодня проходил референдум по вопросу выхода из состава королевства. Испанская полиция препятствовала голосованию, случились столкновения, более 300 человек пострадало.

«Каталонцы не плохие, просто мы хотим голосовать. Я знал, что референдум попытаются остановить, но следовало делать это в мирной форме.

Положение ухудшилось очень сильно. Это худшее решение со стороны Испании за последние 40-50 лет.

Я думаю, что могу поехать в сборную Испании сейчас. В Испании многие люди нисколько не согласны с действиями, допущенными властями.

Уровень премьер-министра Испании такой, какой есть. Он ездит по всем странам мира и не умеет говорить по-английски», – сказал футболист.

Пост премьер-министра Испании сейчас занимает Мариано Рахой.

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